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Брат Снайдера подтвердил желание экс-игрока сборной Голландии возобновить карьеру

07:41
Весли Снайдер. Фото RTE
Весли Снайдер. Фото RTE
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Брат экс-полузащитника сборной Голландии Весли Снайдера Джеффри рассказал о желании брата вернуться в футбол. Недавно появилась информация, что «Утрехт» предложил игроку возобновить карьеру.

— Весли хочет похудеть и быть в работе, — цитирует Sky Sports Джеффри Снайдера. — Он сказал, что это может вызвать у него желание снова играть в футбол. Брат хочет испытать, каково это — вернуться на поле через некоторое время без футбола и вернуть чувство удовольствия.

Напомним, в начале июля карьеру после перерыва возобновил экс-нападающий сборной Голландии Арьен Роббен.

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