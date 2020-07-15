Брат Снайдера подтвердил желание экс-игрока сборной Голландии возобновить карьеру

Брат экс-полузащитника сборной Голландии Весли Снайдера Джеффри рассказал о желании брата вернуться в футбол. Недавно появилась информация, что «Утрехт» предложил игроку возобновить карьеру.

— Весли хочет похудеть и быть в работе, — цитирует Sky Sports Джеффри Снайдера. — Он сказал, что это может вызвать у него желание снова играть в футбол. Брат хочет испытать, каково это — вернуться на поле через некоторое время без футбола и вернуть чувство удовольствия.

Напомним, в начале июля карьеру после перерыва возобновил экс-нападающий сборной Голландии Арьен Роббен.