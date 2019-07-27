Боккетти поздравил Промеса с победой в матче за Суперкубок Голландии

Бывший нападающий "Спартака", игрок "Аякса" Квинси Промес опубликовал новую фотографию в Instgram. 27-летний футболист запечатлен на снимке с Суперкубком Голландии.

27 июля, в субботу, амстердамцы обыграли ПСВ (2:0) в матче за Суперкубок страны и завоевали трофей.

"Мы начинаем сезон с награды! Отличная командная работа!" – подписал фото Промес.

"Прекрасно, брат!" – написал в комментариях бывший партнер по "Спартаку", защитник Сальваторе Боккетти, который ранее стал игроком "Вероны".

В составе "Спартака" Боккетти и Промес стали чемпионами России-2016/17 и выигрывали Суперкубок-2017.

"Аякс" Промеса обыграл ПСВ и завоевал Суперкубок Голландии