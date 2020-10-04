Безумный матч в Голландии: «Спарта» пропустила от АЗ 4 гола за полчаса, но спаслась а 90-й минуте

«Спарта» и АЗ сыграли вничью в матче 4-го тура чемпионата Голландии. Клуб из Алкмара забил четыре гола соперникам уже к 33-й минуте, а на 40-й не реализовал пенальти.

В перерыве «Спарта» провела две замены. и забила два гола на 57-й и 64-й минуте.

На 85-й минуте в составе АЗ был удален Марко Бизот, после чего роттердамцы сперва реализовали пенальти на 88-й, а затем на 90-й забили четвертый гол и спаслись от поражения — 4:4.

АЗ все три матча чемпионата в нынешнем сезоне сыграл вничью и после трех игр занимает 13-е место в таблице, для «Спарты» очко в сегодняшней игре стало первым за четыре встречи, роттердамцы идут в таблице на предпоследней строчке.

Чемпионат Голландии

Высшая лига

4-й тур

«Спарта» — АЗ — 4:4 (0:4)

Голы: Абухляль, 9 (0:1). Де Вит, 14 (0:2). Абухляль, 19 (0:3). Де Вит, 33 (0:4). Харруи, 57 (1:4). Абелс, 64 (2:4). Ти, 88 — с пенальти (3:4). Мийнанс, 90 (4:4).

Незабитый пенальти: Копмейнерс (А), 40.

Удаление: Бизот (А), 85.