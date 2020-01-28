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Бергвайн и Перейро пропускают тренировку ПСВ. Клуб работает над трансферами игроков

13:14
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Сразу два футболиста ПСВ пропускают тренировку команды. Речь идет о нападающем Стевене Бергвайне и полузащитнике Гастоне Перейро. Клуб оформляет трансферы футболистов в другие команды, сообщает официальный сайт ПСВ.

Бергвайн должен перейти в «Тоттенхэм». «Шпоры» заплатят за голландца 30 миллионов евро.

Перейро близок к переходу в «Кальяри». Сторонам осталось уладить последние детали сделки.

В сезоне-2019/20 22-летний Бергвайн провел 29 матчей за ПСВ, в которых отличился 6 забитыми мячами и 13 голевыми передачами. 24-летний Перейро провел в составе ПСВ 8 матчей в различных турнирах и отметился 2 голевыми передачами.

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