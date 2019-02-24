АЗ в гостях уступил "Виллем II"

"Виллем II" дома переиграл АЗ со счетом 2:1 в рамках 23-го тура чемпионата Голландии. В составе победителей голами отметились полузащитник Мариос Врусай и хавбек Дэниэл Краули.

АЗ располагается на четвертом месте с 40 очками, а "Виллем II" c 28 баллами занимает 10 строчку в турнирной таблице чемпионата Голландии.

Чемпионат Голландии. Высший дивизион

23-й тур

"Виллем II" - "АЗ" - 2:1 (2:0)

Голы: Врусай, 13 (1:0). Краули, 29 (2:0). Тил, 78 (2:1).

"Виллем II": Велленройтер, Херкенс, Петерс, Майснер, Данкерлуи, Паласиос, Тапия (Саддики, 81), Краули (Анита, 68), Льонч, Исак (Павлидис, 90+1), Врусай.

"АЗ": Бизот, Флар, ван Рейн (Йонсен, 58), Ауэян, Махер, Сентьенс, Мидтсье, Тил, Копмейнерс, Идрисси, Стенгс.

Предупреждения: Махер, 48. Сентьенс, 54. Флар, 89.

Судья: Диперинк (Голландия).

24 февраля. Тилбург. Стадион "Koning Willem II Stadion".

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