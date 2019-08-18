АЗ сыграл вничью с «Гронингеном» и обошел «Витесс» Слуцкого в турнирной таблице чемпионата Голландии

АЗ сыграл вничью с «Гронингеном» (0:0) в матче 3-го тура чемпионата Голландии. Встреча проходила в городе Гезюбюйюк.

АЗ с 7 очками располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Голландии. «Гронинген» — 10-я строчка и 4 балла. «Витесс» под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого опустился на третье место.

Чемпионат Голландии. Высший дивизион

3-й тур

АЗ — «Гронинген» — 0:0

АЗ: Бизот, Свенссон, Хатзидиакос, Ауэян (Сугавара, 77), Вейндал, Класи (Крамер, 63), Мидтсье, Копмейнерс, Идрисси, Стенгс, Боаду.

«Гронинген»: Падт, ван Хинтум, Зефейк, Абсалем, Итакура, Хрустич, Шрек, Лундквист (Вармердам, 71), Матусива, Сирхейс (Бенсхоп, 82), Гудмундссон (Эль Ханкури, 64).

Предупреждение: Гудмундссон, 52.

Судья: Гезюбюйюк (Голландия).

18 августа. Гаага. Стадион «Карс Джинс».