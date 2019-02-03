"АЗ" разгромил "Эммен" и оторвался от "Витесса"

"АЗ" обыграл "Эммен" в матче 20-го тура чемпионата Голландии - 5:0. Дубль в этой встрече сделал полузащитник Теун Копмейнерс, оба гола были забиты с пенальти.

Алкмаарцы набрали 34 очка в таблице и занимают четвертое место. Пятым идет "Витесс" с отставанием в 4 очка.

Чемпионат Голландии

Высший дивизион

20-й тур

"АЗ" - "Эммен" - 5:0 (3:0)

Голы: Копмейнерс, 10 - с пенальти (1:0). Копмейнерс, 30 - с пенальти (2:0). де Леув, 35 - в свои ворота (3:0). Стенгс, 47 (4:0). Йонсен, 86 (5:0).

"АЗ": Бизот, Флар (Хатзидиакос, 80), Свенссон, Ауэян, Махер, Сентьенс (Йонсен, 55), Мидтсье, Тил, Копмейнерс, Идрисси, Стенгс.

"Эммен": Схерпен, Бейл, Баккер, Кавлан, Фендорп, Клок (Лукич, 46), Баннинк (Найдхарт, 46), де Леув (Бракен, 74), Чакон, Янсен, Ариас.

Предупреждение: Клок, 13.

Судья: Гезюбюйюк.

2 февраля. Алкмар. Стадион АФАС.