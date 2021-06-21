АЗ отклонил предложение «Аталанты» по трансферу Копмейнерса
22:23
Полузащитник АЗ Тен Копмейнерс находится в сфере интересов «Аталанты». Однако голландский клуб отказался продавать 23-летнего хавбека за 14 миллионов евро, сообщает Sky Sport in Italy.
По сведениям источника, клуб из Бергамо согласовал условия личного контракта с 23-летним голландцем до 2026 года. При этом АЗ хочет получить 20 млн евро.
В прошедшем сезоне Копмейнерс провел за АЗ в общей сложности 40 матчей, в которых забил 17 мячей и сделал 7 голевых передач.
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