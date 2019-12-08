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«АЗ» одержал шестую победу подряд, разгромив «Зволле»

01:17
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«Зволле» в матче 16-го тура чемпионата Голландии разгромно проиграл «АЗ» — 0:3. Дубль оформил Уссама Идрисси. Гости одержали шестую победу подряд.

Чемпионат Голландии. Высший дивизион

16-й тур

«Зволле» — «АЗ» — 0:3 (0:2)

Голы: Боаду, 15 (0:1). Идрисси, 42 (0:2). Идрисси, 65 (0:3).

«Зволле»: Цеттерер, Лахман, Лам (Керстен, 73), ван Вермескеркен, Клемент, Деккер, Хамер, Хейбертс (Брюнс, 82), Ти, Йонсен (ван Дейнен, 70), ван Крой.

«АЗ»: Бизот, Вайтенс, Свенссон, Вейндал (Рейндерс, 80), Класи, Мидтсье, Копмейнерс, де Вит, Идрисси (Ауэян, 71), Стенгс (Сугавара, 71), Боаду.

Судья: Гезюбюйюк (Голландия).

7 декабря. Зволле. Стадион «МАК3ПАРК».

Голландия: турнирная таблица, расписание и результаты матчей

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/netherlands/highest/2019-2020/

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