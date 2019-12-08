«АЗ» одержал шестую победу подряд, разгромив «Зволле»
«Зволле» в матче 16-го тура чемпионата Голландии разгромно проиграл «АЗ» — 0:3. Дубль оформил Уссама Идрисси. Гости одержали шестую победу подряд.
Чемпионат Голландии. Высший дивизион
16-й тур
«Зволле» — «АЗ» — 0:3 (0:2)
Голы: Боаду, 15 (0:1). Идрисси, 42 (0:2). Идрисси, 65 (0:3).
«Зволле»: Цеттерер, Лахман, Лам (Керстен, 73), ван Вермескеркен, Клемент, Деккер, Хамер, Хейбертс (Брюнс, 82), Ти, Йонсен (ван Дейнен, 70), ван Крой.
«АЗ»: Бизот, Вайтенс, Свенссон, Вейндал (Рейндерс, 80), Класи, Мидтсье, Копмейнерс, де Вит, Идрисси (Ауэян, 71), Стенгс (Сугавара, 71), Боаду.
Судья: Гезюбюйюк (Голландия).
7 декабря. Зволле. Стадион «МАК3ПАРК».
Голландия: турнирная таблица, расписание и результаты матчей
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/netherlands/highest/2019-2020/