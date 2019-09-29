АЗ обыграл «Хераклес» Меркеля и обошел «Витесс» Слуцкого в чемпионате Голландии
АЗ одержал победу над «Хераклесом» (2:0) в матче 8-го тура чемпионата Голландии. В составе хозяев отличились полузащитник Тен Копмейнерс и форвард Кэлвин Стенгс.
АЗ поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата Голландии с 19 очками, обогнав «Витесс» Леонида Слуцкого (4-я строчка и 17 баллов).
В составе «Хераклеса» весь матч провел бывший хавбек «Милана» и футболист сборной Казахстана Александр Меркель.
Чемпионат Голландии. Высший дивизион
8-й тур
Голы: Копмейнерс, 55 — с пенальти (1:0). Стенгс, 88 (2:0).
Предупреждения: Преппер, 12. Вейндал, 45+3. Мидтсье, 56. Брекерс, 56. Меркель, 68.
АЗ: Бизот, Вайтенс, Свенссон, Хатзидиакос, Вейндал, Мидтсье, Копмейнерс, де Вит, Гвюдмундссон (Стенгс, 28), Идрисси (Абухлал, 82), Боаду (Сугавара, 76).
«Хераклес»: Бласвих, Брекерс, Преппер, Чиборра, Кнустер, Меркель, Мауро Жуниор (Сейнтье, 74), Киомурцоглу, Дессерс, ван дер Ватер (дос Сантос, 73), Конингс.
Судья: ван Букел (Голландия).
29 сентября. Гаага. Стадион «Карс Джинс».
«Фейеноорд» разгромил «Твенте» (5:1) в матче 8-го тура чемпионата Голландии.
«Фейеноорд» — «Твенте» — 5:1 (2:1)
Голы: Бергхейс, 6 (1:0). Канталапьедра, 23 (1:1). Ларссон, 26 (2:1). Бейен, 55 — в свои ворота (3:1). Синистерра, 67 (4:1). Ларссон, 88 (5:1).
«Фейеноорд»: Фермер, Боттегин, Ие, Хапс, Карсдорп (Гертрейда, 77), Фер (Бюргер, 80), Торнстра, Кекджю (Тапия, 44), Бергхейс, Ларссон, Синистерра.
«Твенте»: Дроммел, Схенк, Бейен, Вердонк, Плегесуэло, Вучкич, Эспиноса, Бускетс (Ромератоэ, 63), Селахи (Берггрен, 57), Канталапьедра, Накамура (Зехнини, 61).
Предупреждения: Селахи, 21. Синистерра, 22. Вучкич, 66.
Судья: Маккели (Голландия).
29 сентября. Роттердам. Стадион «Де Кайп».
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