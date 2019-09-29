АЗ обыграл «Хераклес» Меркеля и обошел «Витесс» Слуцкого в чемпионате Голландии

АЗ одержал победу над «Хераклесом» (2:0) в матче 8-го тура чемпионата Голландии. В составе хозяев отличились полузащитник Тен Копмейнерс и форвард Кэлвин Стенгс.

АЗ поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата Голландии с 19 очками, обогнав «Витесс» Леонида Слуцкого (4-я строчка и 17 баллов).

В составе «Хераклеса» весь матч провел бывший хавбек «Милана» и футболист сборной Казахстана Александр Меркель.

Чемпионат Голландии. Высший дивизион

8-й тур

АЗ — «Хераклес» — 2:0 (0:0)

Голы: Копмейнерс, 55 — с пенальти (1:0). Стенгс, 88 (2:0).

Предупреждения: Преппер, 12. Вейндал, 45+3. Мидтсье, 56. Брекерс, 56. Меркель, 68.

АЗ: Бизот, Вайтенс, Свенссон, Хатзидиакос, Вейндал, Мидтсье, Копмейнерс, де Вит, Гвюдмундссон (Стенгс, 28), Идрисси (Абухлал, 82), Боаду (Сугавара, 76).

«Хераклес»: Бласвих, Брекерс, Преппер, Чиборра, Кнустер, Меркель, Мауро Жуниор (Сейнтье, 74), Киомурцоглу, Дессерс, ван дер Ватер (дос Сантос, 73), Конингс.

Судья: ван Букел (Голландия).

29 сентября. Гаага. Стадион «Карс Джинс».

«Фейеноорд» разгромил «Твенте» (5:1) в матче 8-го тура чемпионата Голландии.

«Фейеноорд» — «Твенте» — 5:1 (2:1)

Голы: Бергхейс, 6 (1:0). Канталапьедра, 23 (1:1). Ларссон, 26 (2:1). Бейен, 55 — в свои ворота (3:1). Синистерра, 67 (4:1). Ларссон, 88 (5:1).

«Фейеноорд»: Фермер, Боттегин, Ие, Хапс, Карсдорп (Гертрейда, 77), Фер (Бюргер, 80), Торнстра, Кекджю (Тапия, 44), Бергхейс, Ларссон, Синистерра.

«Твенте»: Дроммел, Схенк, Бейен, Вердонк, Плегесуэло, Вучкич, Эспиноса, Бускетс (Ромератоэ, 63), Селахи (Берггрен, 57), Канталапьедра, Накамура (Зехнини, 61).

Предупреждения: Селахи, 21. Синистерра, 22. Вучкич, 66.

Судья: Маккели (Голландия).

29 сентября. Роттердам. Стадион «Де Кайп».

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