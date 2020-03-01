АЗ обыграл «Аякс» и догнал его в таблице чемпионата Голландии
АЗ обыграл «Аякс» в матче 25-го тура чемпионата Голландии — 2:0. Это позволило клубу из Алкмара догнать амстердамцев в турнирной таблице. На счету обеих команд по 53 очка, «Аякс» лидирует по разности мячей.
Чемпионат Голландии
Высший дивизион
25-й тур
«Аякс» — АЗ — 0:2 (0:1)
Голы: Боаду, 4 (0:1). Идрисси, 74 (0:2).
«Аякс»: Онана, Блинд, Тальяфико, Схюрс, Мартинес, Дест, Тадич, Зиех (Хюнтелар, 81), ван де Бек, Эйтинг, Промес.
АЗ: Бизот, Леувин, Свенссон, Вейндал, Класи, Мидтсье (Сугавара, 90+2), Копмейнерс, де Вит, Идрисси (Ауэян, 82), Стенгс, Боаду (Дрейф, 90+1).
Предупреждения: Вейндал, 67. Леувин, 79.
Судья: Гезюбюйюк.
1 марта. Амстердам. Стадион «Йохан Кройф Арена».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/netherlands/highest/2019-2020/