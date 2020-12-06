АЗ проиграл «Гронингену» в матче с тремя удалениями
18:37
АЗ уступил «Гронингену» (1:2) в матче 11-го тура чемпионата Голландии.
У хозяев забил Тен Копмейнерс, у гостей дубль сделал Ахмед Эль-Мессауди. В этом матче было три удаления. В параллельной игре «Утрехт» и «Ден Хаг» разошлись миром (1:1).
АЗ занимает восьмое место в чемпионате, имея в активе 17 очков. У «Гронингена» 20 очков и шестое место.
Чемпионат Голландии
11-й тур
АЗ — «Гронинген» — 1:2 (1:0)
Голы: Копмейнерс, 21 — Эль-Мессауди, 69, 74
Удаления: Мидтсье, 57, Мартинс Инди, 85 — Эль-Ханкури, 90+5
«Утрехт» — «Ден Хаг» — 1:1 (0:0)
Голы: Хогма, 48 — Крамер, 85
Удаление: Далмау («Утрехт»), 66
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