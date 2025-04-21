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«Гоу Эхед Иглс» обыграли АЗ по пенальти и стали обладателями Кубка Нидерландов

Сергей Ярошенко
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«Гоу Эхед Иглс» обыграли АЗ в финале Кубка Нидерландов — 1:1 (пен. — 4:2).

Нападающий АЗ Трой Паррот открыл счет в матче, реализовав пенальти на 54-й минуте. «Гоу Эхед Иглс» сравняли счет также благодаря заработанному на 90+9-й минуте пенальти. Его забил защитник Матс Дейл.

Для «Иглс» это первый трофей в истории клуба с сезона-1932/33. Тогда команда выиграла чемпионат Нидерландов.

Кубок Нидерландов

Финал

АЗ — «Гоу Эхед Иглз» — 1:1 (0:0, 1:1, 0:0). Пенальти — 2:4

Футбол
ФК АЗ (Алкмар Занстрек)
ФК Гоу Эхед Иглс
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