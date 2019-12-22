«Аякс» забил 6 мячей в ворота «АДО ден Хага». Промес продолжает восстанавливаться после травмы

В матче 18-го тура чемпионата Голландии «Аякс» принимал «АДО ден Хаг». Хозяева одержали разгромную победу со счетом 6:1. Отметим, что в составе амстердамцев отличились шесть разных футболистов.

А вот нападающий Квинси Промес не принимал участия в матче. Он продолжает восстанавливаться после травмы.

Чемпионат Голландии. Высший дивизион

18-й тур

«Аякс» — «АДО Ден Хаг» — 6:1 (4:0)

Голы: Зиех, 15 (1:0). ван де Бек, 23 (2:0). Эккеленкамп, 37 (3:0). Гравенберх, 39 (4:0). Тадич, 49 (5:0). Траоре, 63 (6:0). Госсенс, 90+2 — с пенальти (6:1).

«Аякс»: Онана, Тальяфико, Фелтман, Мартинес, Дест, Тадич, Зиех (Ланг, 46), ван де Бек (Марин, 54), Эккеленкамп (Хансен, 79), Гравенберх, Траоре.

«АДО Ден Хаг»: Копманс, Мейерс, Пинас, ван Эвейк (Фалкенбург, 57), Иммерс, Госсенс, Мэлоун, Баккер, Хайе, Нецид (ван Клеф, 68), Саммервилл.

Предупреждения: Баккер, 43. Хайе, 45+1. Марин, 74. Пинас, 78. Хансен, 84. Саммервилл, 89. Онана, 90+1.

Удаление: Баккер, 80.

Судья: Хиглер (Голландия).

22 декабря. Амстердам. Стадион «Йохан Кройф Арена».