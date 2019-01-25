"Аякс" выиграл у "Херенвена" и вышел в полуфинал Кубка Голландии

"Аякс" взял верх над "Херенвеном" в матче 1/4 финала Кубка Голландии - 3:1. Клуб из Амстердама стал последним полуфиналистом турнира. Ранее в 1/2 финала пробились "Виллем II", "Фейеноорд", а также АЗ, одолевший "Витесс", который возглавляет Леонид Слуцкий.

Кубок Голландии

1/4 финала

"Аякс" - "Херенвен" - 3:1 (3:0)

Голы: Мазрауи, 3 (1:0). ван де Бек, 16 (2:0). ван де Бек, 38 (3:0). ван Амерсфорт, 84 (3:1).

Нереализованный пенальти: Ламмерс, 89 (вратарь)

"Аякс": Онана, Блинд, Магальян, де Лигт, Мазрауи (Шене, 30), Кристенсен, Тадич (Черны, 75), Зиех (Нерес, 46), ван де Бек, де Йонг, Хюнтелар.

"Херенвен": Хан, Хеэг, Вауденберг, Флоранус, Пири, Влап (Брейн, 74), ван Амерсфорт, Схарс (Конголо, 64), Зенели, Ламмерс, ван Берген (Михайлович, 69).

Предупреждения: Влап, 52. Магальян, 88.

Судья: Блом.

24 января. Амстердам. Стадион Йохан Кройф Арена.