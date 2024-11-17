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Сегодня, 12:23

«Аякс» вернет классическую эмблему со следующего сезона

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Фото ФК «Аякс»

«Аякс» объявил, что со следующего сезона вернется к классической клубной эмблеме.

Нидерландский клуб выступал с классическим лого с 1928 по 1991 годы. 18 марта «Аякс» отпразднует 125-летие клуба.

«Мы знаем, что большинство наших болельщиков годами желали этого, и мы решили, что 125-я годовщина — идеальное время, чтобы порадовать себя и болельщиков возвращением классического логотипа», — заявил генеральный директор «Аякса» Менно Гилен.

После 11 матчей «Аякс» с 26 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.

Футбол
ФК Аякс
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