«Аякс» в первом тайме забил четыре мяча в ворота «Фейеноорда»

В матче 11-го тура чемпионата Голландии «Аякс» разгромил «Фейеноорд» со счетом 4:0. Все мячи амстердамцы забили еще в первом тайме.

«Аякс» набрал 29 очков и укрепил лидерство в турнирной таблице, увеличив отрыв от ближайших преследователей до 6 очков.

Чемпионат Голландии. Высший дивизион

11-й тур

«Аякс» — «Фейеноорд» — 4:0 (4:0)

Голы: Зиех, 2 (1:0). Тальяфико, 7 (2:0). Нерес, 37 (3:0). ван де Бек, 40 (4:0).

«Аякс»: Онана, Блинд, Тальяфико, Фелтман, Мартинес, Дест (Альварес, 81), Тадич (Л.Траоре, 86), Зиех (Гравенберх, 74), ван де Бек, Промес, Нерес.

«Фейеноорд»: Фермер, Боттегин, Хапс, Карсдорп, Сенеси, Фер (Ларссон, 59), Торнстра, Йергенсен, Бергхейс (Тапия, 46), Нарсингх (Гертрейда, 74), Синистерра.

Судья: Гезюбюйюк (Голландия).

27 октября. Амстердам. Стадион «Йохан Кройф Арена».

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