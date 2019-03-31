"Аякс" в меньшинстве победил ПСВ

"Аякс" обыграл ПСВ в матче 27-го тура чемпионата Голландии (3:1). На 57-й минуте встречи клуб из Амстердама остался в меньшинстве: прямую красную карточку получил защитник Нуссаир Мазрауи.

"Аякс" набрал 65 очков и остался на втором месте в турнирной таблице. Амстердамцы на два балла отстают от ПСВ, который является лидером.

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27-й тур

"Аякс" - "ПСВ" - 3:1 (1:0)

Голы: Шваб, 21 - в свои ворота (1:0). Л.де Йонг, 58 (1:1). Тадич, 72 - с пенальти (2:1). Нерес, 90+6 (3:1).

"Аякс": Онана, Блинд, Тальяфико, де Лигт, Мазрауи, Тадич, Шене (Фелтман, 59), Зиех (Кристенсен, 80), ван де Бек (Магальян, 86), Ф.де Йонг, Нерес.

"ПСВ": Зут, Шваб, Фиргефер (Сэйнсбери, 73), Анхелиньо, Дюмфрис, Хендрикс (Гакпо, 86), Росарио, Садилек (Мален, 72), Л.де Йонг, Бергвайн, Лосано.

Предупреждения: Садилек, 54. Тадич, 69. Мален, 73. Нерес, 90+7. Онана, 90+12.

Удаление: Мазрауи, 57.

Судья: Кайперс.

31 марта. Амстердам. Стадион Йохан Кройф Арена.

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