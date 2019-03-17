"Аякс" уступил в гостях АЗ

АЗ дома одержал победу над "Аяксом" (1:0) в матче 26-го тура чемпионата Голландии. Единственный гол на 56-й минуте забил полузащитник Гус Тил.

"Аякс" занимает второе место с 62 очками в турнирной таблице чемпионата. АЗ с 47 баллами – 4-я строчка.

Чемпионат Голландии. Высший дивизион

26-й тур

"АЗ" – "Аякс" – 1:0 (0:0)

Гол: Тил, 56.

"АЗ": Бизот, Флар, Свенссон, Ауэян, Махер, Сентьенс, Мидтсье (Вайтенс, 77), Тил, Копмейнерс, Идрисси (Вейндал, 90), Стенгс.

"Аякс": Онана, Блинд, Тальяфико, де Лигт, Мазрауи, Тадич, Шене (Ланг, 64), Зиех (Дольберг, 23), ван де Бек, де Йонг, Нерес (Хюнтелар, 75).

Предупреждение: Дольберг, 64.

Судья: Гезюбюйюк (Голландия).

17 марта. Алкмар. Стадион АФАС.

Все о чемпионате Голландии – здесь