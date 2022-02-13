«Аякс» разгромил «Твенте» со счетом 5:0, Алле сделал хет-трик
«Аякс» победил «Твенте» (5:0) в матче 22-го тура чемпионата Нидерландов.
Хет-трик в составе победителей сделал Себастьен Алле. Также отличился Дэйви Классен, а Робин Преппер забил в свои ворота. Также Душан Тадич не забил пенальти на 62-й минуте.
«Аякс» набрал 54 очка и занимает первое место в турнирной таблице. У «Твенте» 41 очко и пятая позиция.
Чемпионат Нидерландов. Эредивизи
22-й тур
«Аякс» — «Твенте» — 5:0 (0:1)
Голы: Классен, 31, Алле, 53, 85, 88, Преппер, 77
Нереализованный пенальти: Тадич («Аякс»), 62
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