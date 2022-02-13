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Сегодня, 20:46

«Аякс» разгромил «Твенте» со счетом 5:0, Алле сделал хет-трик

Евгений Петров
Корреспондент

«Аякс» победил «Твенте» (5:0) в матче 22-го тура чемпионата Нидерландов.

Хет-трик в составе победителей сделал Себастьен Алле. Также отличился Дэйви Классен, а Робин Преппер забил в свои ворота. Также Душан Тадич не забил пенальти на 62-й минуте.

«Аякс» набрал 54 очка и занимает первое место в турнирной таблице. У «Твенте» 41 очко и пятая позиция.

Чемпионат Нидерландов. Эредивизи

22-й тур

«Аякс» — «Твенте» — 5:0 (0:1)

Голы: Классен, 31, Алле, 53, 85, 88, Преппер, 77

Нереализованный пенальти: Тадич («Аякс»), 62

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Ф2 (0)

24%

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П2

16%

2.50

ТБ 2.5

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ФК Аякс
ФК Твенте
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