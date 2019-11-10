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«Аякс» разгромил «Утрехт». Промес отдал голевой пас

16:07
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В матче 13-го тура чемпионата Голландии «Аякс» принимал «Утрехт». Встреча закончилась победой хозяев со счетом 4:0.

Нападающий амстердамской команды Квинси Промес отличился в этом матче голевой передачей.

«Аякс» набрал 35 очков и упрочил лидерство в турнирной таблице.

Чемпионат Голландии. Высший дивизион

13-й тур

«Аякс» — «Утрехт» — 4:0 (3:0)

Голы: ван де Бек, 14 (1:0). Тадич, 24 (2:0). ван де Бек, 40 (3:0). Мартинес, 66 (4:0).

«Аякс»: Онана, Блинд, Тальяфико, Фелтман, Мазрауи (Дест, 55), Мартинес, Тадич (Хюнтелар, 69), Лабиад (Ланг, 75), Зиех, ван де Бек, Промес.

«Утрехт»: Пас, Янссен, ван дер Марел, Клайбер, Хогма, Махер (Трупе, 73), ван де Стрек, ван Оверем, Густафссон, Рамселар (Йостен, 39), Керк (Черны, 83).

Судья: Найхайс (Голландия).

10 ноября. Амстердам. Стадион «Йохан Кройф Арена».

Чемпионат Голландии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/netherlands/highest/2019-2020/

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