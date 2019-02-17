"Аякс" разгромил "Бреду" благодаря дублю Тадича

"Аякс" с разгромным счетом обыграл "Бреду" в матче 22-го тура чемпионата Голландии (5:0). Дублем отметился полузащитник Душан Тадич.

"Аякс" набрал 53 очка и расположился на 2-м месте в турнирной таблице. "Бреда" с 16 баллами занимает последнюю строчку.

Чемпионат Голландии

Высший дивизион

22-й тур

"Аякс" - "НАК Бреда" - 5:0 (1:0)

Голы: Тадич, 38 (1:0). Дольберг, 53 (2:0). Кастанер, 59 - в свои ворота (3:0). Тадич, 67 - с пенальти (4:0). Зиех, 71 (5:0).

"Аякс": Онана, Блинд, Тальяфико (Фелтман, 73), де Лигт, Мазрауи, Тадич (Эккеленкамп, 73), Шене (Дольберг, 46), Зиех, ван де Бек, де Йонг, Нерес.

"НАК Бреда": ван Лер, Дервит (Кломп, 76), ван Анхолт, Кох, Герсбах, Палмер-Браун, Найхолт, Лундквист, Эль-Аллуши, Росхевел (Корте, 87), Кастанер (Мюрен, 80).

Предупреждения: Найхолт, 36. Дервит, 38. Зиех, 65. Кох, 90+1.

Судья: Мулдер.

17 февраля. Амстердам. Стадион Йохан Кройф Арена.

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