«Аякс» расторг контракт с Нури, который недавно вышел из комы

«Аякс» расторг контракт с полузащитником Абделхаком Нури, сообщает De Telegraaf.

Такое решение клуба связано с программой сокращения на фоне кризиса.

22-летний футболист перенес сердечный приступ в товарищеском матче в июле 2017 года. Черезз 2 года и 9 месяцев стало известно, что он вышел из комы.

«Аякс» продолжит платить Нури зарплату до начала июля и по-прежнему поддерживает семью футболиста.