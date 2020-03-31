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«Аякс» расторг контракт с Нури, который недавно вышел из комы

11:35
Абделхак Нури. Фото Twitter
Абделхак Нури. Фото Twitter
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«Аякс» расторг контракт с полузащитником Абделхаком Нури, сообщает De Telegraaf.

Такое решение клуба связано с программой сокращения на фоне кризиса.

22-летний футболист перенес сердечный приступ в товарищеском матче в июле 2017 года. Черезз 2 года и 9 месяцев стало известно, что он вышел из комы.

«Аякс» продолжит платить Нури зарплату до начала июля и по-прежнему поддерживает семью футболиста.

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