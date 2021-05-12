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«Аякс» растопил чемпионский трофей и сделал 42 тысячи звездочек для болельщиков клуба

12:22
Душан Тадич. Фото Twitter Звезда для болельщиков «Аякса». Фото Twitter
Душан Тадич. Фото Twitter
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«Аякс» после досрочной победы в чемпионате Голландии отблагодарил болельщиков клуба.

Амсердамцы расплавили чемпионскую салатницу, сделав из нее 42 тысячи звездочек для владельцев абонемента, которые не могли посещать матчи команды из-за пандемии коронавируса. Каждая звездочка содержит 0,06 грамма чемпионского трофея.

Амстердамский клуб стал чемпионом страны в рекордный 35-й раз. 24 раза титул выигрывал ПСВ, 15 побед у «Фейенорда». «Аякс» в нынешнем сезоне в 20-й раз стал обладателем Кубка Нидерландов.

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