«Аякс» рассматривает вратаря «Реала» Лунина в качестве замены Онане

«Аякс» интересуется вратарем «Реала» Андреем Луниным, сообщает Defensa Central.

По информации источника, нидерландский клуб рассматривает 22-летнего украинца в качестве возможной замены Андре Онане, который продолжит карьеру в «Интере». Сообщается, что «Реал» не будет препятствовать уходу Лунина и готов отдать его «Аяксу» в аренду.

В сезоне-2021/22 Лунин провел 1 матч за «Реал», он сыграл против «Алькояно» (3:1) в 3-м круге Кубка Испании. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость голкипера в 2 миллиона евро.