«Аякс» рассматривает вратаря «Реала» Лунина в качестве замены Онане
13:47
«Аякс» интересуется вратарем «Реала» Андреем Луниным, сообщает Defensa Central.
По информации источника, нидерландский клуб рассматривает 22-летнего украинца в качестве возможной замены Андре Онане, который продолжит карьеру в «Интере». Сообщается, что «Реал» не будет препятствовать уходу Лунина и готов отдать его «Аяксу» в аренду.
В сезоне-2021/22 Лунин провел 1 матч за «Реал», он сыграл против «Алькояно» (3:1) в 3-м круге Кубка Испании. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость голкипера в 2 миллиона евро.
Дополнительная информация:
https://www.defensacentral.com/real_madrid/1641833560-el-real-madrid-tiene-claro-que-no-va-a-retener-a-lunin-ante-la-oferta-del-ajax
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