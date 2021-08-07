ПСВ разгромил «Аякс» в матче за Суперкубок Нидерландов

В матче за Суперкубок Нидерландов ПСВ выиграл у «Аякса» (4:0).

В составе победителей дубль сделал Нони Мадуэке. Также отличились Йорбе Вертессен и Марио Гетце. «Аякс» с 40-й минуты играл в меньшинстве после удаления Николас Тальяфико.

Суперкубок Нидерландов

«Аякс» — ПСВ — 0:4 (0:2)

Голы: Мадуэке, 2, 29, Вертессен, 76, Гетце, 89