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ПСВ разгромил «Аякс» в матче за Суперкубок Нидерландов

23:00
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В матче за Суперкубок Нидерландов ПСВ выиграл у «Аякса» (4:0).

В составе победителей дубль сделал Нони Мадуэке. Также отличились Йорбе Вертессен и Марио Гетце. «Аякс» с 40-й минуты играл в меньшинстве после удаления Николас Тальяфико.

Суперкубок Нидерландов

«Аякс» — ПСВ — 0:4 (0:2)

Голы: Мадуэке, 2, 29, Вертессен, 76, Гетце, 89

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Евгений Петров все материалы автора

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