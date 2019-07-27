"Аякс" Промеса обыграл ПСВ и завоевал Суперкубок Голландии

"Аякс" одержал победу над ПСВ (2:0) в матче за Суперкубок Голландии. На первой минуте встречи счет открыл форвард Каспер Дольберг. Спустя 52 минуты защитник Дэйли Блинд​ забил второй гол в игре.

"Аякс" стал девятикратным обладателем Суперкубка Голландии.

Голландия: Суперкубок

"Аякс" – "ПСВ" – 2:0 (1:0)

Голы: Дольберг, 1 (1:0). Блинд, 53 (2:0).

"Аякс": Онана, Дест, Фелтман, Схюрс, Мартинес (Шене, 59), Марин, ван де Бек, Блинд (Магальян, 84), Промес (Зиех, 59), Дольберг, Тадич.

"ПСВ": Зут, Дюмфрис, Люккассен, Боскальи, Хендрикс (Гутьеррес, 46), Росарио, Садилек, Брума (Мален, 46), Гакпо, Ламмерс, Бергвайн (Лосано, 59).

Предупреждения: Хендрикс, 21. Гакпо, 45+1. Фелтман, 63. Люккассен, 83.

Судья: Хиглер (Голландия).

27 июля. Амстердам. Стадион "Йохан Кройф Арена".

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