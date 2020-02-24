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«Аякс» продлит контракт с ван де Беком. Клуб не хочет отпускать игрока в «Реал»

12:02
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«Аякс» намерен продлить контракт с полузащитником Донни ван де Беком. Голландский клуб попытается таким образом удержать в своих рядах 22-летнего хавбека, чтобы тот не перешел в «Реал», утверждает Algemeen Dagblad.

Нынешнее соглашение игрока рассчитано до 2022 года. Ранее сообщалось, что на полузащитника также претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус».

В текущем сезоне на счету ван де Бека 8 голов и 6 результативных передач в 21 матче в рамках чемпионата Голландии.

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