«Аякс» продлит контракт с ван де Беком. Клуб не хочет отпускать игрока в «Реал»

«Аякс» намерен продлить контракт с полузащитником Донни ван де Беком. Голландский клуб попытается таким образом удержать в своих рядах 22-летнего хавбека, чтобы тот не перешел в «Реал», утверждает Algemeen Dagblad.

Нынешнее соглашение игрока рассчитано до 2022 года. Ранее сообщалось, что на полузащитника также претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус».

В текущем сезоне на счету ван де Бека 8 голов и 6 результативных передач в 21 матче в рамках чемпионата Голландии.