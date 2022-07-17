«Аякс» предложил 22 миллиона евро за защитника «Рейнджерс» Бэйсси

«Аякс» близок к покупке защитника «Рейнджерс» Кэлвина Бэйсси, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, нидерландский клуб предложил 22 миллиона евро за 22-летнего нигерийца, сумма трансфера может вырасти до 27 миллионов евро. Сообщается, что стороны уже практически согласовали сделку.

В сезоне-2021/22 Бэйсси сделал 6 результативных передач в 50 матчах за «Рейнджерс» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.