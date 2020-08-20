«Аякс» предлагает за Суареса 15 миллионов евро

«Аякс» оформил предложение по нападающему «Барселоны» Луису Суаресу, сообщает Goal.com со ссылкой на El Chiringuito.

По информации источника, голландский клуб предлагает за 33-летнего уругвайца 15 миллионов евро.

В сезоне-2019/20 Суарес забил 21 гол и отдал 12 результативных передач в 36 матчах за «Барселону». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 28 миллионов евро.

Суарес уже выступал за «Аякс» с лета 2007 года по зиму 2011 года.