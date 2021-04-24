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«Аякс» подписал 37-летнего вратаря «Витесса»

08:25
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«Аякс» объявил о переходе в команду вратаря «Витесса» Ремко Пасвера.

37-летний голландец присоединится к клубу по окончании сезона-2020/21 на правах свободного агента. Соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона-2022/23.

В феврале 2021 года основной вратарь «Аякса» Андре Онана был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.

Дополнительная информация:

https://english.ajax.nl/articles/ajax-signs-remko-pasveer/

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