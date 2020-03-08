«Аякс» победил впервые за три матча и вернулся на первое место, Промес забил

«Херенвен» в домашнем матче 26-го тура чемпионата Голландии проиграл «Аяксу» — 1:3. В составе хозяев дубль оформил Душан Тадич. Также отличился экс-нападающий «Спартака» Квинси Промес.

«Аякс» победил впервые за три матча и с 56 очками вернулся на первое место в турнирной таблице. «Херенвен» (33) — 10-й.

Чемпионат Голландии. Высший дивизион

26-й тур

«Херенвен» — «Аякс» — 1:3 (0:0)

Голы: Тадич, 57 (0:1). Тадич, 60 (0:2). Промес, 63 (0:3). ван Берген, 67 (1:3).

«Херенвен»: Беднарек, ван Рейн, Флоранус, Дрешевич, Ботман, Халилович (Хаяль, 72), Конголо, Фаик (Одгор, 72), Верман, Эджуке, ван Берген.

«Аякс»: Онана, Блинд, Тальяфико, Мартинес, Дест, Тимбер (Альварес, 82), Тадич, Зиех (Гравенберх, 68), ван де Бек, Промес, Траоре (Хюнтелар, 85).

Предупреждения: Тимбер, 12. Конголо, 89.

Судья: Мансхот (Голландия).

7 марта. Херенвен. Стадион «Абе Ленстра».