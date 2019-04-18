"Аякс" планирует продлить контракт с тен Хагом

"Аякс" намерен подписать новый контракт с главным тренером Эриком тен Хагом. Действующее соглашение с 49-летним специалистом рассчитано до 30 июня 2020 года.

Голландский клуб предложит тен Хагу контракт до лета 2024 года.

– В ближайшие дни мы встретимся с Эриком и все обсудим. Продление контракта с тен Хагом кажется хорошим вариантом для "Аякса", – приводит слова спортивного директор клуба Марка Овермарса De Telegraaf.

В чемпионате Голландии "Аякс" делит первое место с ПСВ. В Лиге чемпионов клуб вышел в полуфинал, где встретится с "Тоттенхэмом".