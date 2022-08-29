«Аякс» планирует приобрести полузащитника «Севильи» Окампоса на замену Антони

«Аякс» начал переговоры с «Севильей» по трансферу полузащитника Лукаса Окампоса, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Амстердамский клуб видит в нем замену вингеру Антони, который близок к уходу в «Манчестер Юнайтед» за 100 миллионов евро.

Контракт Окампоса с «Севильей» рассчитан до лета 2024 года, а его трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.

Ранее появилась информация, что у 27-летнего аргентинца произошел конфликт с главным тренером Хуленом Лопетеги.

При этом «Аякс» также продолжает работу над трансфером полузащитника «Челси» Хакима Зиеха.