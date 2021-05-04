«Аякс» отпраздновал чемпионство вместе с болельщиками

Амстердамский «Аякс» со счетом 4:0 разгромил «Эммен» в домашнем матче 31-го тура чемпионата Голландии по футболу и досрочно стал чемпионом страны. Этот титул стал для столичного клуба 35-м в истории.

Амстердамский клуб стал чемпионом страны в рекордный 35-й раз. 24 раза титул выигрывал ПСВ, 15 побед у «Фейенорда». «Аякс» в нынешнем сезоне в 20-й раз стал обладателем Кубка Нидерландов.

Футболисты голландского клуба устроили празднования чемпионского титула вместе с болельщиками.