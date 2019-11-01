«Аякс» оказался сильнее «Зволле», Промес оформил дубль за пять минут

«Аякс» в гостях одержал победу над «Зволле» (4:2) в матче 12-го тура чемпионата Голландии. В составе клуба из Амстердама дублем отметился нападающий Квинси Промес и дважды забил форвард Давид Нерес.

27-летний Промес оформил дубль за пять минут, отличившись на 5-й и 11-й минутах встречи.

У «Зволле» по разу забили хавбеки Густаво Хамер и Мустафа Саймак.

«Аякс» с 32 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата Голландии. «Зволле» — 14-я строчка и 10 баллов.

Чемпионат Голландии. Высший дивизион

12-й тур

«Зволле» — «Аякс» — 2:4 (1:3)

Голы: Промес, 6 (0:1). Промес, 11 (0:2). Нерес, 20 (0:3). Хамер, 35 (1:3). Саймак, 62 (2:3). Нерес, 88 (2:4).

«Зволле»: Мус, Лахман, Лам, Пал, Накаяма, ван Вермескеркен, Саймак (Деккер, 70), Клемент (Ти, 79), Хамер, Гучаннеджад (Йонсен, 55), ван Крой.

«Аякс»: Онана, Блинд, Тальяфико, Фелтман, Мазрауи, Мартинес (Альварес, 28. Гравенберх, 63), Тадич, Зиех, ван де Бек (Марин, 72), Промес, Нерес.

Предупреждения: Хамер, 7. Саймак, 57. Клемент, 63. ван де Бек, 66.

Судья: Кайперс (Голландия).

1 ноября. Зволле. Стадион «МАК3ПАРК».

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