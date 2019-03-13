"Аякс" обыграл "Зволле" благодаря голам Тадича и Блинда

"Аякс" победил "Зволле" в матче 24-го тура чемпионата Голландии (2:1). Голами в составе клуба из Амстердама отметились хавбек Душан Тадич и защитник Дэйли Блинд.
"Аякс" набрал 62 очка и остался на втором месте в турнирной таблице. "Зволле" с 26 баллами располагается на 13-й строчке.
Чемпионат Голландии
Высший дивизион
24-й тур
Голы: Тадич, 32 (1:0). ван Крой, 79 (1:1). Блинд, 85 (2:1).
"Аякс": Онана, Блинд, Тальяфико, де Лигт, Мазрауи, Тадич, Шене (Ланг, 83), Лабиад (Фелтман, 69), ван де Бек, Дольберг (Хюнтелар, 69), Нерес.
"Зволле": ван дер Харт (Бур, 18), Лахман, Лам, Пал, Эхизибуэ, Клемент, Хамер (Л.Ти, 89), Флемминг, ван Дейнен (Элберс, 68), Намли, ван Крой.
Предупреждения: ван Крой, 25. Тадич, 86. Лам, 86. Фелтман, 90+2.
Удаление: ван Крой, 90.
Судья: Линдхаут.
13 марта. Амстердам. Стадион Йохан Кройф Арена.