"Аякс" обыграл "Зволле" благодаря голам Тадича и Блинда

"Аякс" победил "Зволле" в матче 24-го тура чемпионата Голландии (2:1). Голами в составе клуба из Амстердама отметились хавбек Душан Тадич и защитник Дэйли Блинд.

"Аякс" набрал 62 очка и остался на втором месте в турнирной таблице. "Зволле" с 26 баллами располагается на 13-й строчке.

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24-й тур

"Аякс" - "Зволле" - 2:1 (1:0)

Голы: Тадич, 32 (1:0). ван Крой, 79 (1:1). Блинд, 85 (2:1).

"Аякс": Онана, Блинд, Тальяфико, де Лигт, Мазрауи, Тадич, Шене (Ланг, 83), Лабиад (Фелтман, 69), ван де Бек, Дольберг (Хюнтелар, 69), Нерес.

"Зволле": ван дер Харт (Бур, 18), Лахман, Лам, Пал, Эхизибуэ, Клемент, Хамер (Л.Ти, 89), Флемминг, ван Дейнен (Элберс, 68), Намли, ван Крой.

Предупреждения: ван Крой, 25. Тадич, 86. Лам, 86. Фелтман, 90+2.

Удаление: ван Крой, 90.

Судья: Линдхаут.

13 марта. Амстердам. Стадион Йохан Кройф Арена.

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