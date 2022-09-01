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Сегодня, 18:29

«Аякс» объявил о подписании полузащитника Гриллича

Мария Гусева
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«Аякс» на официальном сайте объявил о подписании полузащитника Флориана Гриллича, который этим летом стал свободным агентом.

Срок контракта с 27-летним австрийцем рассчитан на 1 сезон с возможностью продления еще на два года.

В это трансферное окно Грилличем интересовались «Милан», «Фиорентина» и «Фейеноорд».

Полузащитник с 2017 года выступал за «Хоффенхайм». В прошедшем сезоне игрок провел за клуб 18 матчей и не отличился результативными действиями.

Источник: https://english.ajax.nl/articles/ajax-contracts-florian-grillitsch/
ФК Аякс
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