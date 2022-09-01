«Аякс» объявил о подписании полузащитника Гриллича

«Аякс» на официальном сайте объявил о подписании полузащитника Флориана Гриллича, который этим летом стал свободным агентом.

Срок контракта с 27-летним австрийцем рассчитан на 1 сезон с возможностью продления еще на два года.

В это трансферное окно Грилличем интересовались «Милан», «Фиорентина» и «Фейеноорд».

Полузащитник с 2017 года выступал за «Хоффенхайм». В прошедшем сезоне игрок провел за клуб 18 матчей и не отличился результативными действиями.