Футбол
Нидерланды (Голландия)
Новости
Таблица Календарь
Новости   //    Футбол   //    Голландия

«Аякс» не намерен продавать Тадича этим летом

16:27
Душан Тадич. Фото Twitter
Душан Тадич. Фото Twitter
Теги:

Спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс высказался о будущем нападающего Душана Тадича.

«Душан Тадич не продается. У него нет абсолютно никаких шансов покинуть клуб. Он остается в «Аяксе», поскольку Душан для нас больше, чем ключевой игрок», — цитирует Овермарса De Telegraaf.

Ранее появилась информация, что на игрока сборной Сербии активно претендует «Милан».

В сезоне-2020/21 Тадич провел 51 матч за «Аякс», на его счету 22 гола и 26 результативных передач.

Контракт 32-летнего футболиста с амстердамцами истекает летом 2023 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 18 миллионов евро.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Англия закатала Украину в римский газон. Команде Шевченко отгрузили четыре мяча
Боярский сравнил слова Черчесова и Шевченко после поражений
«Украина едет домой и Англия едет домой. Но есть один нюанс». Реакция болельщиков на разгромное поражение Украины в четвертьфинале Евро
«Сногсшибательная девушка». Севастьянова выложила фото в леопардовом купальнике
Сколько воды нужно пить летом: рассказывает эксперт
vs
0
Офсайд