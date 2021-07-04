«Аякс» не намерен продавать Тадича этим летом
16:27
Спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс высказался о будущем нападающего Душана Тадича.
«Душан Тадич не продается. У него нет абсолютно никаких шансов покинуть клуб. Он остается в «Аяксе», поскольку Душан для нас больше, чем ключевой игрок», — цитирует Овермарса De Telegraaf.
Ранее появилась информация, что на игрока сборной Сербии активно претендует «Милан».
В сезоне-2020/21 Тадич провел 51 матч за «Аякс», на его счету 22 гола и 26 результативных передач.
Контракт 32-летнего футболиста с амстердамцами истекает летом 2023 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 18 миллионов евро.
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