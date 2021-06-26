«Аякс» намерен усилиться форвардом «Фейеноорда»
09:26
«Аякс» интересуется нападающим «Фейеноорда» Стивеном Бергхайсом, сообщает De Telegraaf.
По информации источника, «аяксиды» предлагают за 29-летнего голландца 4 миллиона евро, однако «Фейеноорд» настаивает на сумме в 8 миллионов евро. Сообщается, что сам футболист хотел бы продолжить карьеру в «Аяксе».
В сезоне-2020/21 Бергхайс провел 41 матч за «Фейеноорд», на его счету 21 гол и 16 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://www.telegraaf.nl/sport/2051976051/oorlog-over-transfersom-van-steven-berghuis
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