«Аякс» намерен усилиться форвардом «Фейеноорда»

«Аякс» интересуется нападающим «Фейеноорда» Стивеном Бергхайсом, сообщает De Telegraaf.

По информации источника, «аяксиды» предлагают за 29-летнего голландца 4 миллиона евро, однако «Фейеноорд» настаивает на сумме в 8 миллионов евро. Сообщается, что сам футболист хотел бы продолжить карьеру в «Аяксе».

В сезоне-2020/21 Бергхайс провел 41 матч за «Фейеноорд», на его счету 21 гол и 16 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.