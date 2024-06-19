«Аякс» намерен подписать Росарио из «Ниццы»

Полузащитник «Ниццы» Пабло Росарио может продолжить карьеру в Нидерландах, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, на 27-летнего голландца претендует «Аякс». Главный тренер амстердамской команды Франческо Фариоли, который до этого возглавлял «Ниццу», хочет видеть игрока в своей команде.

В минувшем сезоне Росарио провел 34 матча и отметился результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.