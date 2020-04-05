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«Аякс» компенсирует владельцам абонементов расходы, если чемпионат Голландии не будет завершен

13:38
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«Аякс» объявил, что в случае завершения чемпионата Голландии компенсирует ущерб владельцам абонементов. Спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс в интервью De Telegraaf заявил, что амстердамцы вернут деньги за каждый несыгранный матч всем владельцам абонементов на сезон-2019/20.

Напомним, что «Аякс» вместе с АЗ и ПСВ выступили против доигрывания чемпионата Голландии после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Если чемпионат не будет доигран, то чемпионом станет «Аякс», который имеет поровну очков с АЗ, но обладает лучшей разницей мячей.

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