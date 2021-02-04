«Аякс» из-за ошибки не включил форварда Алле в заявку на Лигу Европы

«Аякс» ошибочно не включил нападающего Себастьяна Алле в заявку для участия в матчах Лиги Европы, сообщает 4 февраля BBC.

Во вторник, 2 февраля клуб отправил список из 25 футболистов, в котором отсутствовал 26-летний ивуариец. Источник со ссылкой на пресс-службу голландского клуба отмечает, что «Аякс» ведет работу над устранением ошибки с Федерацией футбола Голландии и УЕФА.

Алле перешел в «Аякс» из «Вест Хэма» в январе 2021 года за 22,5 миллиона евро. Этот трансфер стал самым дорогим в истории голландского клуба. На счету форварда 2 гола и 4 результативных передачи в 7 матчах за «Аякс».

В 1/16 финала Лиги Европы «Аякс» сыграет с «Лиллем». Первый матч состоится 18 февраля, второй запланирован на 25 февраля.