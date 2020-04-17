«Аякс» хочет получить за Онану 40 миллионов евро

Вратарь «Аякса» Андре Онана может покинуть команду в ближайшее трансферное окно. Но голландский клуб готов отпустить 24-летнего камерунца только за 40 миллионов евро, сообщает The Telegraph.

Заполучить воспитанника «Барселоны» хотят не только каталонцы, но также «Челси» и «ПСЖ».

Онана выступает за первую команду «Аякса» с 2016 года. Он выиграл с командой чемпионат и Кубок Голландии, а также дошел до полуфинала Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне на счету голкипера 39 матчей за «Аякс» во всех турнирах, в 15 из которых он не пропускал.