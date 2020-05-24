«Аякс» готов отпустить Тальяфико за 25 миллионов евро. Игроком интересуется «Арсенал»

«Аякс» готов расстаться с защитником Николасом Тальяфико за 25 миллионов евро, сообщает Mundo Deportivo.

Ранее сам футболист заявил, что готов покинуть команду в ближайшее трансферное окно, а также сообщил, что хотел бы попробовать свои силы в чемпионате Англии. В 27-летнем аргентинце заинтересован «Арсенал».

В сезоне-2019/20 Тальяфико провел за «Аякс» 38 матчей, на его счету 5 голов и 7 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость аргентинца в 28 миллионов евро.