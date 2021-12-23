«Аякс» разгромил «Фортуну», Алле сделал дубль

«Аякс» победил «Фортуну» (5:0) в матче 18-го тура чемпионата Нидерландов.

Дубль в составе победителей сделал Себастьен Алле. Также отличились Дэйли Блинд, Антони и Девайн Ренч.

«Аякс» набрал 42 очка и на данный момент занимает первое место. У «Фортуны» 13 очков и 16-я позиция.

Чемпионат Нидерландов

18-й тур

«Аякс» — «Фортуна» — 5:0 (2:0)

Голы: Блинд, 14, Антони, 22, Ренч, 82, Алле, 90, с пенальти, 90+3