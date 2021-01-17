«Аякс» обыграл «Фейеноорд»

«Аякс» победил «Фейеноорд» в матче 17-го тура чемпионата Голландии — 1:0. Единственный мяч провел 18-летний Райан Гравенберх на 22-й минуте.

Благодаря победе амстердамцы вышли в единоличные лидеры таблицы. «Фейеноорд» идет четвертым, в трех очках от второй строчки.

Чемпионат Голландии

Высшая лига

17-й тур

«Аякс» — «Фейеноорд» — 1:0 (1:0)

Голы: Гравенберх, 22.