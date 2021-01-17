«Аякс» обыграл «Фейеноорд»
22:37
«Аякс» победил «Фейеноорд» в матче 17-го тура чемпионата Голландии — 1:0. Единственный мяч провел 18-летний Райан Гравенберх на 22-й минуте.
Благодаря победе амстердамцы вышли в единоличные лидеры таблицы. «Фейеноорд» идет четвертым, в трех очках от второй строчки.
Чемпионат Голландии
Высшая лига
17-й тур
«Аякс» — «Фейеноорд» — 1:0 (1:0)
Голы: Гравенберх, 22.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/netherlands/highest/2020-2021/
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