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«Аякс» обыграл «Фейеноорд»

22:37

«Аякс» победил «Фейеноорд» в матче 17-го тура чемпионата Голландии — 1:0. Единственный мяч провел 18-летний Райан Гравенберх на 22-й минуте.

Благодаря победе амстердамцы вышли в единоличные лидеры таблицы. «Фейеноорд» идет четвертым, в трех очках от второй строчки.

Чемпионат Голландии

Высшая лига

17-й тур

«Аякс» — «Фейеноорд» — 1:0 (1:0)

Голы: Гравенберх, 22.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/netherlands/highest/2020-2021/

Голландия: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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