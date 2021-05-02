«Аякс» досрочно стал чемпионом Голландии
«Аякс» в Амстердаме одержал разгромную победу над «Эмменом» (4:0) в матче 31-го тура чемпионата Голландии. В составе хозяев голы забили Юррьен Тимбер, Себастьен Алле, Девайн Ренс и Дави Классен.
За три тура до конца текущего сезона турнира команда Эрика тен Хага завоевала свое 35-е чемпионство в истории клуба.
«Аякс» с 79 очками располагается на первой строчке в турнирной таблице эредивизи. Ближайший преследователь — ПСВ (64 балла). «Эммен» — 16-я строчка и 24 очка.
Прошлый сезон в чемпионате Голландии был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.
You are ??? ???— AFC Ajax (@AFCAjax) May 2, 2021
??? is for you!! ?#XXXVoorJullie
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