«Аякс» без Промеса проиграл АЗ на последней минуте
В матче 17-го тура чемпионата Голландии «Аякс» проиграл со счетом 0:1 АЗ. Единственный мяч был забит в самой концовке встречи нападающим команды из Алкмара Майроном Боаду.
В этой встрече не принимал участия нападающий «Аякса» Квинси Промес.
Клуб из Амстердама потерпел второе поражение подряд, но сохранил первое место в турнирной таблице. Правда, теперь «Аякс» опережает АЗ только по дополнительным показателям.
Чемпионат Голландии. Высший дивизион
17-й тур
«АЗ» — «Аякс» — 1:0 (0:0)
Гол: Боаду, 90.
«АЗ»: Бизот, Вайтенс, Свенссон, Вейндал, Класи, Мидтсье, Копмейнерс, де Вит, Идрисси (Абухлал, 90), Стенгс, Боаду.
«Аякс»: Онана, Фелтман, Альварес, Мазрауи (Траоре, 90+3), Схюрс, Мартинес, Тадич, Зиех, ван де Бек, Марин (Тальяфико, 83), Хюнтелар.
Предупреждения: Свенссон, 59. Зиех, 69. Класи, 80. Идрисси, 86.
Судья: Маккели (Голландия).
15 декабря. Алкмар. Стадион АФАС.
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