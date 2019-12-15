«Аякс» без Промеса проиграл АЗ на последней минуте

В матче 17-го тура чемпионата Голландии «Аякс» проиграл со счетом 0:1 АЗ. Единственный мяч был забит в самой концовке встречи нападающим команды из Алкмара Майроном Боаду.

В этой встрече не принимал участия нападающий «Аякса» Квинси Промес.

Клуб из Амстердама потерпел второе поражение подряд, но сохранил первое место в турнирной таблице. Правда, теперь «Аякс» опережает АЗ только по дополнительным показателям.

Чемпионат Голландии. Высший дивизион

17-й тур

«АЗ» — «Аякс» — 1:0 (0:0)

Гол: Боаду, 90.

«АЗ»: Бизот, Вайтенс, Свенссон, Вейндал, Класи, Мидтсье, Копмейнерс, де Вит, Идрисси (Абухлал, 90), Стенгс, Боаду.

«Аякс»: Онана, Фелтман, Альварес, Мазрауи (Траоре, 90+3), Схюрс, Мартинес, Тадич, Зиех, ван де Бек, Марин (Тальяфико, 83), Хюнтелар.

Предупреждения: Свенссон, 59. Зиех, 69. Класи, 80. Идрисси, 86.

Судья: Маккели (Голландия).

15 декабря. Алкмар. Стадион АФАС.

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