Арбитр, поругавшийся со Слуцким, угрожает рассказать правду о коллегах

Голландский арбитр Сердар Гезюбюйюк, известный в России по конфликту с Леонидом Слуцким, сообщил, что пишет книгу, которая скоро будет опубликована.

Об этом он заявил в интервью экс-игроку «Аякса» и сборной Голландии Энди ван дер Мейде, у которого есть своя передача на канале Youtube. Бывший футболист берет интервью у известных людей во время поездки на автомобиле.

Арбитр рассказал о сложностях, которые выпали на его долю в начале судейской карьеры, и заявил, что одним из его главных критиков и тех, кто очень мешал в то время, был один известный сегодня рефери. Его имя он пока не назвал, но сказал, что тот «разве что не ходит на высоких каблуках и вот-вот обколет себя ботоксом».

— Сегодня я счастлив, что сумел удержаться, несмотря ни на что, и продолжил карьеру. Когда-нибудь за все это придет расплата. Я ничего не забываю. Этот коллега еще работает на матчах чемпионата Голландии, — сказал Гезюбюйюк. — Кто он? Узнаете из книги. Там я напишу обо всем, что он говорил и делал. Никогда не забуду, какой имидж мне создали в первые годы, и как из-за этого страдали моя семья и моя жена. Столько всего произошло. Для многих то, что я напишу, станет шоком. (Александр Бобров)

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